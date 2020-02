© Copyright : DR

Le tribunal de première instance de Marrakech a ordonné à un mari de regagner le foyer conjugal. Son épouse avait engagé un recours contre lui et la justice lui a tranché en lui donnant raison.

C'est une première dans les annales de la justice marocaine: un juge du tribunal de première instance de Marrakech a ordonné à un homme de rentrer à la maison. Selon le portail Adala Maroc, administré par le ministère de la Justice, et qui publie la production législative marocaine, l'époux avait quitté le domicile conjugal, et ne s'acquittait plus de ses devoirs familiaux. L''épouse a donc engagé un recours devant la justice contre son mari, pour qu'il revienne auprès de sa famille.

Le juge près ce tribunal a donc décidé de prononcer, pour la première fois, cette sentence, une décision que Adala Maroc considère comme faisant dorénavant jurisprudence dans ce genre de cas.

L’épouse avait en outre demandé au juge près ce tribunal, en charge des affaires familiales, que ce père de trois enfants, en plus de son retour au domicile familial, soit assujetti à s'acquitter d'une amende de 500 dirhams, en tant que pénalité pour chaque jour de retard après l'énoncé de ce jugement, dont le verdict est à exécution immédiate.