Kiosque360. La police judiciaire de Marrakech a interpellé 29 individus accusés de violation de l’état d’urgence. Les mis en cause, dont la plupart sont des ressortissants étrangers, ont été surpris dans une villa transformée en casino clandestin, où l’on servait des boissons alcoolisées.

Suite à des informations précises fournies par la DGST, la police judiciaire de Marrakech a interpellé, vendredi dernier, 29 individus, dont 20 ressortissants étrangers, suspectés d’avoir violé l’état d’urgence sanitaire. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du lundi 1er mars, que les suspects auraient aménagé un local pour les jeux de hasard et la vente de boissons alcoolisées, et ce sans autorisation. Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause ont été arrêtés dans une villa transformée en casino clandestin et équipée en matériel de jeux.

Les perquisitions ont permis de saisir une importante somme d’argent en monnaie nationale et en devises, des bouteilles d’alcool, ainsi que du matériel servant aux jeux de hasard. Les services judiciaires ont placé en garde à vue 9 individus dont deux ressortissants français, quatre employés de nationalité sénégalaise et trois Marocains dont l’un faisait l’objet d’un avis de recherche à l'échelle nationale. Les autres prévenus, qui sont des clients du casino clandestin, seront soumis à une enquête judiciaire.

Le quotidien Al Massae rapporte que, dans le même contexte, la police judiciaire de Marrakech a déféré samedi dernier, devant le procureur du roi, six individus en état d’arrestation pour violation de l’état d’urgence sanitaire. Les mis en cause ont été interpellés, jeudi dernier à 21 heures, en compagnie de 14 autres individus, alors qu’ils regardaient un match de football à la télévision, dans un café situé dans le quartier Sidi Youssef Ben Ali.

Tous ces prévenus ont été conduits au siège de l’arrondissement de police où 14 d’entre eux ont écopé d’amendes, tandis que les six autres ont été transférés à la police judiciaire. Après une enquête préliminaire, ils ont été placés en garde à vue avant d’être déférés devant le parquet général pour violation de l’état d’urgence sanitaire et du couvre-feu.