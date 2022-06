© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (photomontage)

L'opération Marhaba 2022, qui a débuté hier, dimanche 5 juin 2022, se poursuit à l'aéroport d'Oujda-Angad dans de bonnes conditions. Un dispositif spécial pour l'accueil des Marocains résidant à l'étranger y a été instauré. Les images.

A leur arrivée à l’aéroport d'Oujda-Angad, dans l’un des premiers vols atterris à la suite du lancement de l’opération Marhaba, plusieurs MRE n’ont pas dissimulé leur grande joie de retrouver leur pays, leurs proches et leur famille.

Dans des déclarations aux médias à leur descente d’avion, ces Marocains se sont félicités des efforts déployés par les autorités marocaines, dont la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour leur garantir un retour dans de bonnes conditions et leur fournir le soutien social et médical comme à l'accoutumée dans les centres d'accueil de l'opération Marhaba.

Mohammed Es Sadki, directeur par intérim de l'aéroport d'Oujda-Angad a expliqué que l'Office national des aéroports (ONDA) avait mobilisé toutes ses capacités humaines et logistiques afin d'assurer un retour au Maroc dans les meilleures conditions de un retour pour les membres de la communauté marocaine qui réside à l'étranger. Des réunions de préparation et de coordination se sont tenues entre les différents intervenants et une attention particulière a été portée au personnel chargé de l'accueil et de l’orientation des passagers.

Samir Benayada, coordinateur régional de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans l'Oriental, a expliqué que les équipes sociales relevant de la Fondation avaient été mobilisées dans cet aéroport pour l'accueil des voyageurs dans le cadre de cette opération pour être à l'écoute des demandes des Marocains du monde et leur offrir un soutien médical et social.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a lancé hier, dimanche 5 juin l’opération Marhaba d’accueil des Marocains résidant à l’étranger pour l'été 2022. Une édition marquée par la mise en œuvre d'un dispositif d’accueil global tant au Maroc, qu'en France, en Italie et en Espagne, ainsi que l’ouverture de nouveaux sites d’accueil au Maroc, afin d’accompagner le retour des membres de la communauté, dont les prévisions d’affluence s’annoncent importantes, indique un communiqué de la Fondation.

Les services d’assistance sociale et médicale habituels ont ainsi été renforcés par la présence d'assistantes sociales à bord des navires long-courrier. Ceux-ci, qui avaient été mis en place lors de l’édition 2021 de l’opération, resteront opérationnels dans les sites d’accueil Marhaba déployés par la Fondation au Maroc et à l’étranger.

Un effectif de près de 1.000 personnes comprenant les équipes de la Fondation, les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et les volontaires y sont mobilisés, pour être à l’écoute des Marocains résidant à l’étranger, les assister et leur fournir l’accompagnement et les secours nécessaires.