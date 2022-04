© Copyright : DR

Kiosque360. Des responsables locaux ont créé des sociétés de location de voitures au nom de leurs proches. Un engouement qui s’explique par la décision de l’État d’opter pour cette formule au lieu de l’acquisition des véhicules de service. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Certains élus locaux et autres responsables ont commencé à investir dans le secteur de location de voitures après que plusieurs administrations aient opté pour cette formule au lieu de l’acquisition définitive des véhicules de service.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 11 avril, que les gouvernements précédents ont encouragé les responsables des administrations à privilégier la location. Et pour cause l’achat et l’entretien des voitures de fonction sont devenus un fardeau pour le budget de l’État. Un audit effectué en 2017 par la cour des comptes indique que la consommation du parc automobile a coûté à l’État 934,334 millions de dirhams sans compter les frais d’entretien, d’assurance et de pièces de rechange.

La même juridiction souligne que les investissements engagés pour l’acquisition de nouvelles voitures ont atteint 170 millions de dirhams durant la même année. Des sources indiquent que des responsables locaux ont créé des sociétés de location au nom de leurs proches afin de bénéficier de contrats avec les administrations et les établissements publics qui consacrent d’importants budgets à ce secteur. Les mêmes sources indiquent que certaines sociétés, ayant des liens avec des élus ou des responsables locaux, se taillent la part de lion dans ces marchés.

Le quotidien Assabah rapporte que certains établissements publics ont alloué d’importants budgets à la location de voitures de luxe de marque Audi ou Mercedes qui ne s’adaptent pas à la nature du travail des fonctionnaires sur le terrain. Autant dire que l’objectif principal est de faire bénéficier les propriétaires de ces sociétés d’une part du budget réservé au parc automobile. Les responsables de ces établissements publics veillent à étaler ces budgets sur plusieurs années pour éviter la procédure d’appel d’offres et privilégient la passation de ces marchés par entente directe. Un contrat de gré à gré qui n’est pas soumis à un contrôle strict de la part des autorités de tutelle.

Les mêmes sources indiquent que le budget annuel de location de voitures peut dépasser les 75 millions de dirhams dont la plus grande partie revient aux agences de location de voitures soigneusement choisies.