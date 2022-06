© Copyright : DR

Kiosque360. Le processus de mise en fourrière des véhicules sera désormais géré dans le cadre de la gestion déléguée, pour mettre fin à l’anarchie. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Après plusieurs plaintes des automobilistes qui protestent contre l’anarchie qui règne dans le secteur du remorquage et de la mise en fourrière des véhicules, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, vient de réagir. Pour mettre un terme à cette anarchie, le ministre a opté pour la formule de gestion déléguée du secteur. En effet, dans une circulaire adressée aux walis des régions et aux gouverneurs des préfectures et des provinces, le ministre évoque «un modèle de convention de gestion déléguée du secteur d’enlèvement et de mise en fourrière des véhicules».

Dans le cadre de l’accompagnement juridique et technique du ministère aux collectivités locales, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 14 juin, cette formule de gestion déléguée permettra la restructuration du secteur, qui manque de professionnalisme à l'heure actuelle. Et, dans le cadre du partenariat public-privé, le secteur sera confié à des entreprises nationales et internationales selon un cahier des charges et un contrat, ajoute la circulaire du ministre.

Ce cahier des charges portera notamment sur l’expertise de l’entreprise, ses investissements, les conditions d’exploitation, le suivi et le contrôle, les moyens et les équipements nécessaires pour offrir aux automobilistes un service souple et de qualité, de l’enlèvement du véhicule par la dépanneuse à sa récupération à la fourrière. Pour ce faire, le ministre de l’Intérieur a appelé les présidents de communes de toutes les régions à prendre en compte la teneur de la circulaire en question dans leur politique de restructuration des services d’enlèvement et de mise en fourrière des véhicules.

Le contrat de gestion déléguée sera d’une durée de cinq ans avec une possibilité de prolongation de deux ans, selon l’importance de l’enveloppe budgétaire dédiée à l’investissement dans le secteur. Le cadre général est ainsi défini pour cette formule de gestion déléguée, avec à l’appui un modèle de contrat et de cahier de charges pour permettre aux communes de choisir les concessionnaires qui assureront cette mission.