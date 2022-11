© Copyright : DR

Kiosque360. Un coup de filet dans de grandes exploitations agricoles de la région d’Alentejo, au sud du Portugal, a permis de démanteler un réseau de passeurs de travailleurs immigrés et de libérer au moins 200 victimes, dont plusieurs ressortissants marocains. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Assabah.

Exploités dans des conditions absolument déplorables, plusieurs ressortissants marocains ont été libérés suite à un coup de filet réalisé par les services sécuritaires portugais dans de grandes exploitations agricoles de la région de l'Alentejo, dans le sud du Portugal.

Trente-cinq personnes ont été interpellées suite au démantèlement de ce réseau très sophistiqué de passeurs. Il a fallu l’intervention de 400 policiers et gendarmes pour libérer au moins 200 victimes issues du Maroc, de l’Algérie, du Sénégal, de l’Inde, de la Moldavie et de la Roumanie, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 29 novembre.

Les membres de cette bande criminelle, qui s'activent dans la traite des êtres humains et l'immigration illégale, mettent à profit la situation précaire et irrégulière des immigrés pour les exploiter sans salaire, sans papiers, sans compter les sévices psychologiques et physiques. En dépit de ces conditions déplorables, les victimes craignent d’être interpellées par les autorités compétentes et menacées d’extradition vers leur pays d’origine. Une situation que les criminels exploitent sans pitié comme bon leur semble, ajoutent les mêmes sources.

Les membres de ce réseau criminel seront poursuivis, notamment pour trafic d’être humains, blanchiment d’argent et falsification de documents, parmi d’autres chefs d’accusation, indiquent les sources du quotidien, citant les services de la police judiciaire portugaise.