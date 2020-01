© Copyright : DR

Kiosque360. Les salons de coiffure et d’esthétique pour hommes ont élargi leur champ d’action, en offrant des services d’esthétique qui faisaient l’apanage des femmes. Cette tendance qui s’accentue a-t-elle des répercussions sur la virilité? Les détails.

L’esthétique, le maquillage et les soins ne sont désormais plus l’apanage des salons de la gent féminine. En effet, les espaces dédiés aux hommes ont investi ce segment en offrant à leurs clients différentes formules de soins dans ce sens, des services d’esthétique et de rajeunissement. Ainsi des lissages kératines, manucure et pédicure masculine, épilation, un modelage relaxant et autres sont offerts aux hommes qui peuvent laisser libre cours à leurs envies en s’offrant des moments de détente et de bien-être, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 11 et 12 janvier.



A ce propos, fait remarquer le quotidien, la coiffure n’est plus un rituel hebdomadaire ou mensuel pour se raser, mais c’est désormais une occasion pour prendre soin du visage, de la peau, la manucure et les cheveux en vue d’obtenir un paraitre séduisant. Un look à la page.



Ce créneau, précisent les sources du quotidien, est beaucoup plus investi par des hommes d’affaires, des stars, des individus qui exercent dans le domaine de la publicité et de l’art, tous âges confondus, qui veillent sur leur paraitre. Cette catégorie visite ces salons une ou deux fois par mois. Par contre, fait remarquer le quotidien, ceux qui s’y rendent chaque semaine seraient des travestis qui s’attachent à renvoyer d’eux une image féminine.



Mais, dans les deux cas, la pratique qui cible le paraitre aurait des impacts sur le comportement de l’être. Et du coup, elle rime avec féminité. Dans un entretien accordé au quotidien, Mohcine Benzakour, expert en psychologie, affirme que l’esthétique masculine exagérée serait liée à des facteurs sociaux et psychologiques, précisant que l’accès de l’homme au monde de la femme a commencé dans le domaine de la mode et des vêtements avec une préférence pour certaines couleurs.

Certains chanteurs ont déjà opté pour le port de vêtements aux couleurs réputées féminines Ainsi, des hommes trouvent des prétextes aux penchants féminins qui seraient dominants en eux. Sur cette pente, explique l’expert en psychologie, la virilité de l’homme se trouve atteinte par les comportements féminins qui prennent le dessus chez l’homme. «En se comportant comme la femme, à travers la coupe de cheveux, les parfums et autres soins, l’homme pourrait être atteint d’une certaine froideur voire même d’impuissance sexuelle», a-t-il fait remarquer. Et en cherchant un look féminin à tout prix, l’homme marocain a-t-il cédé sa virilité, s’interroge l’expert en psychologie.