L'Espagne compte plus de 823.000 Marocains à fin juin 2021

Le Maroc compte parmi les nationalités les plus nombreuses en Espagne aux côtés de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l'Italie.

L’Espagne compte 5.922.196 étrangers, dont 823.708 Marocains, à fin juin 2021, soit 2% de plus qu’un an auparavant, selon des chiffres du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, publiés vendredi.