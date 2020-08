© Copyright : DR

Kiosque360. Safi passe un été sous le signe des scorpions. Plusieurs quartiers de la ville ont été en effet envahis ces derniers temps par ces bestioles venimeuses, mettant en danger la vie de leurs habitants, et particulièrement les enfants.

Sous l’effet des fortes chaleurs qui sévissent actuellement dans la région de Safi, des reptiles et autres scorpions venimeux envahissent de nombreux quartiers de la capitale de la sardine. Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, dans sa livraison du vendredi 28 août, les quartiers Lemiae, Afaf et Al Massira ont été infestés ces dernières semaines par une invasion rampante de scorpions. Les habitants de ces quartiers encourent ainsi un grand danger, et particulièrement les enfants.

D’ailleurs, le quotidien rappelle que plusieurs cas d’enfants transportés d’urgence à l’hôpital suite à des piqûres de scorpion ont été signalés dans ces quartiers, où les autorités locales rechignent toujours à procéder à un épandage de pesticides pour éliminer ces dangereuses bestioles.

Cette recrudescence de cas d’envenimation dus aux scorpions, jaunes et noirs, à poussé l’Association Afaf pour le développement et la protection de l’environnement à Safi, à adresser une missive, datée du 26 juin dernier, au maire de la ville, pour tirer la sonnette d’alarme. Elle l’informe ainsi que les rues et habitations de certains quartiers de Safi sont envahies, dès la nuit tombée, par les scorpions mettant en danger la vie des habitants. Deux mois après cette lettre, aucune action n’a été entreprise par les autorités de la ville.

Seules la sensibilisation des Safiots, dont certains sont formés aux premiers gestes d’urgence, et la mise à disposition dans certains centres de santé locaux de doses de sérums anti-vipérins, permettent pour le moment de sauver des vies humaines.

Pour rappel, quelque 50 personnes meurent annuellement au Maroc des suites de piqûres de scorpions, avec 70% de cas survenus à domicile. A titre de comparaison, 8 personnes meurent chaque année de morsures de serpent, le plus souvent en rase campagne et loin des centres de santé dotés d'antidotes.