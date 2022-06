© Copyright : Le360

Leader de l’hospitalisation privée en France, le groupe ELSAN inaugure la Clinique Les Oliviers, dans la ville de Settat. Restructuré et équipé d'un matériel médical de pointe après son acquisition, l’établissement propose aujourd’hui une prise en charge de qualité dans une démarche de rapprochement de l’offre de soin pour le citoyen.

La clinique Les Oliviers a une capacité d’accueil de plus de 100 lits et compte 4 blocs opératoires neufs, modernes et équipés avec du matériel performant. ELSAN a initié un projet d’unité de réanimation néonatale qui sera une première régionale et dispose déjà de la première plateforme opérationnelle pour l’imagerie avec IRM dans la région. Il offre ainsi aux patients une prise en charge de qualité, adaptée à toutes les tranches d’âge et à tous les stades pathologiques.

ELSAN Maroc travaille également en étroite collaboration avec les autorités de tutelle pour une prise en charge des patients en oncologie et en soins intensifs.

Par ailleurs, la clinique Les Oliviers de Settat a établi une passerelle de coopération avec l’hôpital provincial Hassan II de Settat pour prendre en charge les patients sur liste d’attente de cette structure hospitalière publique, et soulager ainsi la pression sur ses équipements et ses équipes médicales.

«Cette clinique constitue un nouveau levier de développement au Maroc. Elle nous permet de proposer aux patients une prise en charge aux meilleurs standards internationaux tout en contribuant à améliorer l’accès aux soins des habitants de la région de Settat», a expliqué Thierry Chiche, président exécutif d’ELSAN.

«Nous nous engageons à développer des relations solides avec les acteurs des établissements de santé publics et des hôpitaux privés à travers le Maroc. Nous souhaitons les inscrire sous le signe du respect et de l’engagement mutuel pour améliorer l’offre de soins marocaine», indique Ahmed El Bahri, président directeur général d'ELSAN Maroc.

La Clinique s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire aguerrie, formée de spécialistes en médecine familiale, pédiatrie, gynécologie et obstétrique, médecine interne, dentisterie et optométrie. Une nouvelle extension a consolidé l’offre avec des services de diagnostic, notamment la radiologie avec IRM et scanner, radiothérapie et chimiothérapie, endoscopie, chirurgie générale, neurochirurgie, un pôle mère-enfant, des consultations polyvalentes 7j/7 et prochainement un service de néonatalogie, le premier de la région.

Le groupe ELSAN est présent dans l’ensemble des métiers de l’hospitalisation, dans toutes les régions de France et de la région casablancaise. Plus de 28.000 collaborateurs et 7.500 médecins exercent au sein des 137 établissements du groupe et soignent plus de 2 millions de patients par an.