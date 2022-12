© Copyright : DR

Kiosque360. Dimanche dernier, une enseignante dans une école primaire de la commune Jbel Lahbib à Tétouan s’est noyée en voulant traverser un pont détruit par les inondations qu’a connues cette région. Cet article est une revue de presse des quotidiens Assabah et Al Akhbar.

En voulant traverser un pont, qui s’est effondré suite aux dernières précipitations dans la commune Jbel Lahbib à Tétouan, une enseignante est morte par noyade, dimanche dernier. Elle a été emportée par les inondations.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 13 décembre, que la défunte qui enseignait dans le groupe scolaire «Akouart» revenait de Tanger où elle a passé les vacances scolaires chez ses parents. Les habitants de la commune ont découvert son corps loin du lieu où elle est tombée. Ils ont avisé les sapeurs-pompiers qui ont transporté sa dépouille à la morgue. Les services de la gendarmerie ont repris le relais pour ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances de ce drame.

La mort accidentelle de cette enseignante a suscité la colère au sein de la famille des enseignants qui vivent le même calvaire et craignent qu’un autre drame ne se produise dans les douars et les hameaux sous-équipés.



Le quotidien Al Akhbar, qui traite le même sujet, souligne que les vents forts, accompagnés de pluies et les crues qu’ont connues les oueds dans les environs de Tétouan, Chefchaouen, Fnideq, Mdiq, Martil et Ksar El Kébir ont causé la mort d’une enseignante. La victime a été emportée par les inondations quand elle a essayé de traverser l’oued pour rejoindre son lieu de travail.

Les comités de vigilance et de secours ont été mis en état d’alerte pour assurer la sécurité des citoyens, d’interagir avec les appels au secours et d’intervenir dans les points noirs. Ils ont, en outre, mis en garde contre certains comportements dangereux en traversant des oueds qui connaissent une forte montée du niveau de l’eau suite aux pluies torrentielles de ces derniers jours.

Des sources indiquent que la route reliant Tétouan à Chefchaouen a été inondée au niveau du pont «Siflao» provoquant un arrêt provisoire de la circulation. Les vents forts ont fait tomber des arbres et des poteaux électriques à Tétouan et Martil. Chose qui a poussé les services concernés à effectuer des patrouilles dans les coins isolés et à demander aux citoyens de ne pas se rapprocher des panneaux publicitaires et des lieux menacés d’effondrement.