Kiosque360. A peine ouvert, que le nouveau mall de Bouskoura fait déjà l’objet de critiques. En cause, le parking du centre commercial construit par Marjane Holding demeure difficilement accessible. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Assabah.

Dans sa livraison du 18 octobre, le quotidien Assabah consacre un article au nouveau mall de Bouskoura. Estimé à des millions de dirhams, ce nouveau projet commercial porté par Marjane Holding, baptisé «Les Myriades Bouskoura», devrait contribuer fortement, selon le journal, à la dynamisation d’un secteur économique vital à forte valeur ajoutée, en employant des dizaines de jeunes de la région.



Pourtant, à peine ouvert que le nouveau mall de Bouskoura fait d’ores et déjà l’objet ds critiques. «Les porteurs du projet ont pensé à tout sauf à l’essentiel», regrette le quotidien Assabah. L’essentiel aux yeux du journal arabophone renvoie à l’organisation de l’entrée et de la sortie des voitures du parking du grand centre commercial, s’étalant sur une dizaine d’hectares.

En effet, le nouveau mall créé par Marjane Holding est situé en plein cœur de Bouskoura, l’un des pôles urbains les plus importants de Casablanca avec près de 300.000 habitants. En plus, le centre commercial jouxte l’autoroute reliant la capitale économique du Royaume à Marrakech, ainsi que la route menant vers Nouaceur. Un positionnement qui complique l’entrée et la sortie pour les automobilistes.

D’après Assabah, un seul espace est réservé pour l’accès et la sortie du parking du mall. Un espace qui permet à peine à une seule voiture de taille moyenne de passer, constate le journal. Ce qui complique réellement l’accès au centre commercial pendant les week-ends et les vacances marqués par une grande affluence des habitants de Bouskoura mais aussi par les habitants de Casablanca. Pourtant, poursuit la même source, les grands centres commerciaux à travers le monde, privilégient une architecture avec plusieurs espaces d’accès pour éviter cet «enfer du parking», pour reprendre les mots du quotidien.