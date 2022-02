Le Roi ordonne de débloquer la somme de 10 milliards de dirhams pour lutter contre les effets de la sécheresse

Le roi Mohammed VI, a reçu, mercredi 16 février 2022, à la résidence royale à Bouznika, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki.

