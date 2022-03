© Copyright : Freepik

Kiosque360. Le président du ministère public, El Hassan Daki, a appelé les procureurs du Roi à sévir contre les trafiquants de médicaments et de produits de santé qui mettent en danger la sécurité sanitaire des citoyens. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le procureur général du Roi et président du ministère public, El Hassan Daki, a appelé les parquets généraux à appliquer, avec fermeté, la loi contre la contrefaçon des médicaments et à lutter contre toute atteinte à la sécurité sanitaire du citoyen.



Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 1er avril, que le haut magistrat a indiqué qu’il avait diffusé une circulaire pour combattre vigoureusement les «trafiquants et les distributeurs de médicaments ainsi que les produits de santé contrefaits au public». Intervenant, mercredi dernier, lors d’une journée d’étude sur le renforcement de la sécurité médicamenteuse, El Hassan Daki a indiqué que ce phénomène constitue un danger pour la santé publique.

Le procureur général du Roi a précisé que «cette circulaire demande à la police judiciaire et aux services extérieurs du ministère de la Santé de coordonner leurs actions pour détecter tous les types de vente et de distribution illégales de médicaments et de prévenir les parquets généraux pour qu’ils prennent les mesures nécessaires».



Il faut, ajoute-t-il, veiller à ce que les tribunaux statuent sur les dossiers afférents à ces crimes dans des délais convenables. Les procureurs du Roi, poursuit El Hassan Daki, devront présenter des requêtes visant à confisquer les produits saisis et à veiller à leur destruction pour, ensuite, requérir des peines adaptées à la gravité des crimes commis.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a indiqué que son département déploie des efforts soutenus pour lutter contre la falsification des médicaments et des produits sanitaires. Ces efforts, ajoute-t-il, peuvent se compléter avec les actions conjointes du gouvernement marocain dans le but d’assurer la sécurité sanitaire de façon globale: «Un arsenal juridique riche et diversifié a été mis en place pour organiser et encadrer le secteur des médicaments et des produits sanitaires dans toutes ses étapes. L’objectif étant de fournir des médicaments suffisants via la contrôle du stock de réserve afin de mettre fin au fléau de la pénurie de médicaments».

Le ministre a mis en garde contre le danger que représente le phénomène de la falsification des médicaments sur la santé publique. Un phénomène qui, en plus, porte atteinte à la crédibilité du système de santé sachant que les produits contrefaits ne respectent pas le minimum des conditions de qualité, d’efficacité et de sécurité en vigueur, conclut le ministre de la Santé.