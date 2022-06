Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire.

Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire a démenti, samedi 25 juin 2022, les fausses informations relayées par certains médias, faisant état de l'annulation de la gratuité du transport des fonctionnaires du ministère.

«En date du 24 juin 2022, un article est paru dans certains journaux, s'articulant autour de l'annulation de la gratuité du transport des fonctionnaires du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire et qui contient de fausses informations», indique le ministère dans un communiqué.

A cet égard, le ministère nie catégoriquement et réfute totalement toutes les informations contenues dans l'article, concernant la gratuité ou la suspension du transport des fonctionnaires.

Le ministère œuvre d'arrache-pied pour améliorer les conditions de travail de ses fonctionnaires relatives au transport aussi bien que les autres aspects, conclut le communiqué.