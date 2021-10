© Copyright : Peter Förster - Agence de presse allemande

Le secrétaire général du Conseil central des musulmans d'Allemagne (ZDM), Abdassamad El Yazidi, sera le nouveau porte-parole officiel du Conseil de coordination des musulmans (KRM).

De nationalités à la fois marocaine et allemande, Abdassamad El Yazidi, est élu en tant que porte-parole officiel du Conseil de coordination des musulmans d'Allemagne. Il assurera sa mission dès aujourd’hui, vendredi 1er octobre 2021, indique la radio allemande Deutschlandfunk.

Formé en 2007, le Conseil de coordination des musulmans d'Allemagne comprend six différents groupes d’activistes islamiques en Allemagne. En plus du Conseil central des musulmans, le groupe rassemble l’Union turco-islamique de l’Institut pour la religion (Ditib), l’Association des centres culturels islamiques (VIKZ), et, depuis 2019, l’Union des centres islamiques albanais en Allemagne et le Conseil central des Marocains en Allemagne.

Dans une déclaration à cette station de radio allemande, Abdassamad El Yazidi, 46 ans, a annoncé vouloir «apporter une contribution à des pourparlers critiques et constructifs, et réduire les préjugés et le ressentiment envers les musulmans et leurs organisations», avec le nouveau gouvernement fédéral.

Avant cette mission qui lui a été confiée, El Yazidi avait dirigé le Conseil des musulmans en Allemagne en tant que secrétaire général. Il remplace à ce poste Burhan Kesici, le précédent orateur du Conseil central des musulmans d’Allemagne.

Le Conseil central des musulmans d'Allemagne est l’une des organisations ayant travaillé, dans le cadre du Conseil de coordination musulman, afin de promouvoir les intérêts des musulmans en Allemagne.

Les groupes de défense des droits des musulmans en Allemagne poursuivent en effet leur combat pour la préservation des libertés religieuse de la population musulmane du pays, en contrant une nouvelle tendance constatée à l’islamophobie, qui s’installe insidieusement dans le pays.