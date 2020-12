© Copyright : DR

Kiosque360. En l’espace de quelques jours, neuf personnes ont trouvé la mort à Tanger, asphyxiés par le monoxyde de carbone à la suite d’une fuite de gaz butane. Quatre membres d’une même famille, un avocat ainsi qu’un couple ont été trouvés inanimés, chez eux.

Les drames causés par l’intoxication au monoxyde de carbone émis par le gaz butane utilisé dans la cuisine, les chauffe-eaux à gaz et le chauffage traditionnel continuent de faire des victimes à Tanger. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end, que 9 personnes ont récemment trouvé la mort par asphyxie parmi lesquelles on dénombre un avocat et toute la famille d’un auxiliaire de l’autorité. Cette dernière tragédie s’est produite, mercredi dernier, quand quatre membres de cette famille sont décédés suite à l’inhalation du gaz butane qui s’est échappé, dans la nuit, d’une bonbonne de la cuisine de leur maison.

Selon certaines sources, ce sont les collègues de l’auxiliaire de l’autorité qui, intrigués par son absence, se sont déplacés à son domicile situé dans le quartier Mghougha Saghira. Quand ils ont investi la maison, ils ont découvert les corps inanimés du moqaddem (28 ans), de sa femme (22 ans) et de ses deux enfants (âgés de 18 et 6 mois) dans la chambre à coucher. Avisés, les services de la police judiciaire et scientifique ainsi que les sapeurs pompiers se sont déplacés sur les lieux pour diligenter une enquête avant de transporter les corps des défunts à la morgue.

Le quotidien Assabah rapporte qu’un drame s’est produit dans les mêmes circonstances lundi dernier, dans une maison au quartier Souani de Tanger. Un couple a été tué en raison d’une fuite de gaz tandis que leurs trois enfants ont été sauvés, in extremis, après avoir été transportés dans un état critique à l’hôpital régional Mohammed V où ils ont reçu les soins d’urgence nécessaires.



Selon les acteurs associatifs et médicaux de la ville, la hausse du nombre d’accidents coïncide avec la forte baisse des températures dans la région du nord. Dans la plupart des cas, ces drames se produisent à cause de la mauvaise utilisation des chauffe-eau de marque chinoise, bon marché, mais qui seraient défectueux.