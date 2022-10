Fruit d’un partenariat entre l’USAID et le gouvernement du Maroc, le Career Center situé au niveau du Centre de recherche et d’enseignement automobile relevant de l’OFPPT, est un espace d’échanges entre les acteurs du marché du travail et les jeunes. L’objectif est d’accompagner les jeunes dans leur transition de la formation vers l’emploi. Visite.