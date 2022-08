© Copyright : DR

Kiosque360. Le récidiviste qui a assassiné un inspecteur de police à Khemisset a été déféré mercredi devant le parquet de la cour d’appel de Rabat. Le juge d’instruction l’a poursuivi en état d’arrestation pour meurtre avec prémédication. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

La police judiciaire a déféré, ce mercredi 10 août, le principal accusé dans l’affaire de l’assassinat d’un inspecteur de police à Khemisset devant le procureur général du roi près de la cour d’appel de Rabat.



Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 12 août, qu’après son audition par le parquet, le prévenu a été présenté devant le juge d’instruction qui l’a poursuivi pour meurtre avec prémédication et constitution d’une bande criminelle spécialisée dans le vol qualifié, avant de le placer en détention préventive. L’accusé a été transféré au tribunal depuis le CHU Ibn Sina où il était hospitalisé après avoir été blessé par balle lors d’une intervention sécuritaire de la police pour le neutraliser en compagnie de ses deux acolytes.

Le policier, qui a usé de son arme, avait tenté de sauver son collègue auquel le mis en cause avait assené plusieurs coups de couteau. L’homme est décédé après avoir passé dix jours dans les services de soins intensifs de l’hôpital militaire de Rabat. Selon une source proche de l’enquête, l’accusé, surnommé «Aaribita», né en 2001, est enregistré comme un individu dangereux dans les fichiers des services de sécurité de Khemisset. Il a de multiples antécédents judiciaires à son actif dans des affaires de vol, coups et blessures, possession d’arme, désobéissance et trafic de drogue. Il a purgé six peines de prison depuis l’âge de 14 ans.

Le quotidien Al Akhbar souligne que ce dangereux criminel commettait des délits dans les quartiers de Khemisset. Les faits de cette affaire remontent à la nuit du 20 juillet dernier quand une patrouille de la police a été confrontée à trois dangereux individus qui tentaient de voler des passants en les menaçant avec des armes blanches. Le récidiviste «Aaribita» et ses deux complices ont opposé une résistance farouche, menaçant les agents avec des couteaux. Les criminels ont même tenté d’égorger le policier après lui avoir assené plusieurs coups de couteau au niveau de la tête et du thorax.

Devant cette situation, l’un de ses collègues a été contraint de dégainer son arme de service pour neutraliser le récidiviste. Ce dernier a été transporté à l’hôpital tandis que l’un de ses complices a été arrêté et que le troisième est activement recherché par les services de police. Malheureusement et malgré les soins intensif prodigués au policier à l’hôpital militaire de Rabat, il est décédé quelque séjours plus tard des suites de ses blessures.