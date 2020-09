© Copyright : DR

Les éléments de police relevant du district provincial de Larache ont mis en échec, lundi dans la soirée, une opération de trafic international de drogue et ont saisi une tonne de résine de cannabis, indique mardi 29 septembre la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale précise que ses services avaient localisé une voiture utilitaire au niveau de la forêt avoisinant le quartier "l'Océan" à Larache, suspectée de transporter une cargaison de drogue destinée au trafic par voie maritime.

Elle ajoute que le conducteur de ce véhicule a intentionnellement abandonné sa cargaison constituée de 32 paquets et représentant un poids total d'une tonne et 20 kg de résine de cannabis.

La Brigade de la police judiciaire poursuit ses recherches et investigations dans cette affaire sous la supervision du parquet compétent afin d'identifier l'ensemble des personnes impliquées dans cette activité criminelle et déterminer ses ramifications et liens sur les plans local et international, conclut la source.