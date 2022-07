© Copyright : le360

Le lancement de l'opération de remise d'aides financières au profit des propriétaires des habitations touchées par les incendies de la forêt de Bni Ysef Al-Srif a eu lieu, vendredi 29 juillet 2022, dans la commune de Boujediane relevant de la province de Larache, en application des hautes directives royales.

Cette opération, qui s'est déroulée en présence notamment du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Mohamed Mhidia, du président du conseil régional, Omar Moro, du gouverneur de la province de Larache, El Alamine Bouassam, et du directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, a porté sur la remise d'aides financières au premier groupe de propriétaires des habitations touchées par les violents incendies de forêt qu'a connus la province de Larache.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le conseil régional, dans le sillage de la convention-cadre pour la mise en œuvre d’une série de mesures urgentes visant à atténuer l’impact des incendies de forêt. Cette convention, d'un coût de 290 millions de dirhams, a pour objectif de soutenir l’activité agricole, les forêts et la population touchée.

Omar Moro a, à cet égard, rappelé que la région s’est engagée à mobiliser 8 millions de dirhams dans le cadre d’une convention spéciale pour financer la réfection et la mise à niveau de plus de 180 maisons, dont plus de 150 habitations dans la province de Larache et 30 dans la province de Tétouan, qui ont été recensées par les autorités locales.

Des commissions ont été créées pour assurer le suivi et l'accompagnement de cette opération et garantir que les habitations soient prêtes à accueillir leurs occupants le plus tôt possible.

Pour rappel, la mise en œuvre de ces mesures urgentes s'articule autour de 5 axes, portant sur le soutien des personnes touchées à travers la réfection et la mise à niveau de leurs habitations, l'atténuation de l’impact sur les éleveurs de bétail et les apiculteurs, l'organisation d'opérations de reboisement et de remise en valeur des arbres fruitiers touchés, la réalisation des projets de développement économique intégré, et la création de plus de 1.000 opportunités d'emploi supplémentaires dans les zones touchées dans le cadre du programme Awrach.