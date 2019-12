© Copyright : DR

L'action "IHTIRAM", organisée par le collectif d'associations Morocco l'ghed, se déroulera du 31 décembre au 1er janvier prochain à travers le royaume. Son objectif, remerciée les forces de l'ordre et leurs montrer la gratitude et la reconnaissance pour le travail accompli tout au long de l'année.

Le 31 décembre et le 1er janvier, montrons aux forces de l’ordre notre reconnaissance par un mot de sympathie, un remerciement, une fleur, une poignée de mains…chacun et chacune d’entre nous le fera selon son ressenti.

Dans votre ville, votre quartier, votre rue, rejoignez l’initiative "IHTIRAM" en allant vous aussi au devant des policiers, des forces de sécurité "Hadar", des motards de la route…afin de leur adresser un signe de gratitude

Les jeunes bénévoles des Associations réunies sous le Label Morocco l’Ghedd ont choisi de le faire à leur façon : Marock’Jeunes à Marrakech, Oriental Leaders à Oujda, Marocains Pluriels et les 109 à Casa, Par-Delà les Remparts à Fes, Moga’Jeunes à Essaouira, Hip-Hop Family à Rabat, Carrefour des Cultures Urbaines à Salé, Jeunes Culturois à Tanger leur offriront au soir du 31 Décembre et au matin du 1er Janvier une "TAGUIA" (bonnet) sur lequel sera gravé "IHTIRAM" / "RESPECT".

L’important est que le soir du 31 décembre ou le 1er janvier, nous montrions à nos forces de l’ordre et nos services de sécurité, alors que l’ombre du terrorisme pèse sur le monde, que nous leur sommes reconnaissants et qu’ils ont droit à toute notre gratitude et notre soutien.