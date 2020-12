© Copyright : DR

Les gardes-côtes de la Marine royale ont porté assistance, samedi 19 décembre dans la matinée, à 127 candidats à la migration irrégulière, originaires, pour la plupart, d'Afrique subsaharienne.

En parfaite coordination entre les stations radars de surveillance maritime et les unités maritimes en patrouille en Méditerranée, des gardes-côtes de la Marine royale ont porté assistance, samedi matin, à 127 candidats à la migration irrégulière, originaires, pour la plupart, d'Afrique subsaharienne, et parmi lesquels se trouvaient 14 femmes et deux mineurs, a-t-on appris de source militaire.



Les migrants étaient à bord d'embarcations pneumatiques de fortune, a précisé la source, ajoutant que les secourus ont été pris en charge par les unités de la Marine royale avant d'être ramenés sains et saufs dans différents ports du Royaume et remis à la Gendarmerie royale pour les procédures d'usage.