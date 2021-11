© Copyright : DR

Kiosque360. Après avoir interrompu ses campagnes médicales solidaires suite au déclenchement de la pandémie, la caravane de la Fondation Mohammed V a repris son bâton de pèlerin pour prodiguer des soins aux habitants de la région de Taza. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

La Fondation Mohammed V pour la solidarité organise, entre le 11 et 13 novembre, une campagne médicale solidaire dans le centre de Had M’sila, relevant du cercle Tainsate dans la province de Taza. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du week-end (13 et 14 novembre), qu’un communiqué de la Fondation indique que cette opération marque la reprise des programmes de campagnes médicales suspendues depuis mars 2020 et réactivées après l’amélioration de la situation épidémiologique.

Cette opération vise à fournir la protection médicale de base aux habitants de cette région qui ont été contraints de suspendre leur suivi médical à cause de la pandémie et des difficultés d’accéder aux centres de soins spécialisés. Le communiqué de la Fondation souligne que cette région connaît une prolifération des maladies chroniques et des bronchopneumopathies chroniques obstructives. La caravane fournit plusieurs prestations médicales en médecine générale et spécialisée.

Le quotidien Al Massae rapporte que la Fondation fournira les médicaments nécessaires aux personnes démunies et à celles ayant des besoins spécifiques. La même source souligne que la caravane est composée de 27 médecins, généralistes et spécialistes, de 10 infirmiers et de 3 associations médicales partenaires, ainsi que de 8 unités médicalisées mobiles relevant de la Fondation (scanner, analyses médicales, médecine dentaire, ophtalmologie et pharmacie).

Le communiqué précise que la Fondation a mobilisé les partenaires habituels de ces programmes solidaires. Il s’agit du CHU de Fès, des associations médicales contractantes, de la délégation régionale de la santé et des autorités locales. Tous ces partenaires seront soutenus par un important dispositif humain et technique pour garantir les soins nécessaires et répondre aux besoins de la population dans les meilleures conditions.