Kiosque360. Avec l’aide précieuse de la DGST, les services de la police judiciaire de Casablanca et de Settat ont réussi, dimanche dernier, à démasquer la «bande des cagoulés», dont les membres avaient cambriolé des banques et des agences de transfert d’argent.

Une coordination entre la DGST et les services de la police judiciaire de Casablanca et Settat a permis de mettre hors d’état de nuire la «bande des cagoulés», auteure de plusieurs cambriolages. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du mardi 26 octobre, que cette bande criminelle a commis plusieurs cambriolages dans des banques, des agences de transfert d’argent et des magasins. C’est à la suite du dépôt de plusieurs plaintes que les services de police de Casablanca, de Settat et d’autres villes ont entamé leur enquête pour traquer ces malfrats.

Les premières investigations ont révélé que cette bande criminelle était composée de quatre individus, dont trois sont originaires de Casablanca et le quatrième de Settat. Trois d’entre eux mettaient leur cagoule avant de s’introduire dans les lieux de leurs méfaits, tandis que le quatrième restait aux aguets dans une voiture prête à embarquer les voleurs après le cambriolage ou à démarrer au cas où ils seraient surpris par une patrouille de police.

Le quotidien Al Massae rapporte que, bien que cagoulés, les malfaiteurs cassaient ou démantelaient les caméras de surveillance pour ne laisser aucun indice aux enquêteurs. Selon un communiqué de la DGSN, trois membres de la bande ont été interpellés à Casablanca, tandis que le quatrième a été arrêté à Settat. Les malfrats avaient dévalisé, en y entrant avec effraction, deux agences de transfert d’argent, un magasin et une agence de transport à Settat, ainsi qu’ une banque et des magasins à Casablanca. Les investigations des services de police ont montré, aussi, que les quatre bandits avaient commis des vols avec violence et par effraction dans des magasins à Deroua, près de Casablanca, et à Ain Atik, aux environs de Rabat.

Les perquisitions ont permis de saisir la voiture de location dont ils se servaient pour commettre leurs crimes. A l’intérieur de ce véhicule, les enquêteurs ont découvert une petite bouteille de gaz et des équipements de soudure qu’ils utilisaient pour casser les serrures. Dans la maison d’un suspect, les enquêteurs ont découvert des cagoules, des gants, des armes blanches, ainsi que des barres de fer. Les quatre cambrioleurs ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête sous la supervision du parquet général compétent.