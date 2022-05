© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

La DGSN vient de doter Rabat d’une brigade régionale des artificiers disposant de moyens techniques et scientifiques des plus performants pour accomplir sa mission de lutte contre les violences et les actes terroristes. Le360 était présent lors de la cérémonie de lancement effectif de cette brigade.

En dotant la ville de Rabat de cet équipement, au même titre que d’autres villes, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) réitère l’importance qu’elle accorde à la modernisation et à la professionnalisation des divers services de la police marocaine.

A l’occasion de l’entrée en service de la Brigade régionale spécialisée des artificiers de Rabat, la DGSN a expliqué que celle-ci «a pour mission d’assurer un appui technique et de terrain aux investigations et enquêtes judiciaires, à travers la détection et l’analyse nécessaire d’objets et de matériaux explosifs, outre la contribution effective et efficiente face à toutes les menaces que représentent les produits explosifs en général». Elle a ajouté que l’objectif est de «faire face aux défis de sécurité et aux menaces terroristes».

Vendredi 13 mai 2022, la préfecture de police de Rabat a organisé une cérémonie de lancement destinée à la presse. «Face aux défis posés par les actes de violence et de terrorisme, la DGSN a créé un ensemble de brigades régionales des artificiers, et aujourd’hui, il a été procédé à Rabat au lancement effectif de cette brigade régionale dont les éléments ont suivi une formation de haut niveau, tout en se dotant d’équipements techniques sophistiqués et de qualité», a déclaré à la presse Nabil Ouhabi, officier de police membre de la Brigade régionale des artificiers de Rabat.