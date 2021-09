© Copyright : Le360

Kiosque360. Une tête humaine, découverte par un des agents de sécurité du port de Tanger Med, a mis en alerte les autorités de Tanger.

Tanger a été en alerte mercredi dernier après la découverte d'une tête humaine à un stade avancé de décomposition. L'information est révélée par le journal Assabah dans son édition du vendredi 1er octobre, qui explique que cette tête humaine mutilée a été découverte par hasard par un agent de sécurité opérant dans le port de Tanger Med. Alors qu'il marchait, il a remarqué le crâne décomposé tapi dans un amas de pierres et de terre. Il en a informé immédiatement les autorités locales qui à leur tour ont contacté les services de la gendarmerie qui se sont déplacés sur le lieu de l'incident.

Selon les sources d'Assabah, les éléments de la police judiciaire, et la brigade scientifique relevant de la gendarmerie, ont fait un ratissage complet de la zone pour collecter le maximum d'informations susceptibles d'aider dans l'enquête, avant de retirer la tête et de l'envoyer au centre de médecine légale du laboratoire scientifique de la gendarmerie royale à Rabat.

L'objectif est de soumettre le crâne découvert à une expertise légale pour identifier l'identité de la victime et les circonstances de sa présence sur le lieu de la découverte précitée.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le crâne appartiendrait à un quinquagénaire. Les analyses, qui prendront un certain temps, permettront de préciser la cause et la date du décès, ainsi que la façon avec laquelle la tête a été coupée.

Selon les sources d'Assabah, il est probable qu'il s'agisse d'un meurtre avec mutilation, notamment dans cette zone qui attire des réseaux internationaux de trafic de drogue entre les deux rives, ainsi que les mafias d'immigration clandestine.