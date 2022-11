© Copyright : DR

Kiosque360. La cour d’appel de Rabat a rendu son jugement, jeudi dernier, dans l’affaire de la bande criminelle spécialisée dans les vols à main armée avec violence qui a terrorisé les habitants de Témara pendant le confinement. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

La chambre criminelle de la cour d’appel de Rabat a, tard dans la nuit de jeudi, condamné 11 membres d’une bande criminelle à des peines de prison cumulées de 74 ans allant de 2 à 24 ans.



Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (5 et 6 novembre), que les mis en cause, parmi lesquels figure une fille d’une vingtaine d’années, avaient terrorisé les habitants de Témara et ses environs en commettant des vols à main armée avec violence. Les accusés avaient même tenté de tuer un inspecteur de police en l’attaquant à l’arme blanche, d’une manière lâche et odieuse, qui lui a causé une infirmité permanente.

D’ailleurs, les deux principaux accusés, très défavorablement connus des services de police, ont écopé chacun d’une peine de prison ferme de 24 ans. Un troisième membre de la bande qui a participé à cette agression a été condamné à 10 ans de prison. Deux autres accusés qui ont participé à plusieurs opérations de vol avec violence en utilisant des armes blanches ont été, également, condamnés à dix ans de prison ferme. Les autres membres de la bande ont été condamnés respectivement à 8, 5, 3 et 4 ans, dont une fille âgée de 21 ans.

Le quotidien Al Akhbar souligne que l’enquête a montré que cette fille, née en 2001, était chargée d’attirer les automobilistes en faisant de l’autostop. Elle leur proposait par la suite des rapports sexuels pour les conduire dans des lieux où les attendaient les membres de la bande qui les agressaient et les dépouillaient.



L’affaire a éclaté pendant la période du confinement à la fin de l'année 2020 quand les deux principaux accusés avaient tenté de tuer un inspecteur de police en exercice. Les investigations de la police judiciaire ont permis d’identifier les deux accusés qui ont été interpellés. Au cours de leur garde à vue, ils ont fini par avouer qu’ils dirigeaient une bande criminelle spécialisée dans les vols avec violence sous la menace de l’arme blanche.