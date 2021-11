© Copyright : Le360

La polémique autour du lieu de naissance ou d'enterrement du fondateur de la Tarika Tijania, Sidi Ahmed Tijani, n'est qu'une discussion oiseuse, estime la Macheikha de cette confrérie au Maroc.

"L'histoire de notre ancêtre cheikh Moulay Ahmed Tijani, que la bénédiction de Dieu soit sur lui, est archi-connue. Et donc toute polémique autour de son lieu de naissance ou d'enterrement, n'est au final qu'une discussion oiseuse", souligne un communiqué de la Macheikha de la Tarika Tijania basée au Maroc.

Selon ce même communiqué, "l'important, ce sont les enseignements de sa Tarika qui n'a pas de frontières spatiales ni non plus temporelles, ainsi que ses commandements éclairés que tous ses adeptes connaissent par cœur".

Cette même source note que le rayonnement de la Tarika Tijania un peu partout dans le monde s'explique par la valeur et l'excellence de ses enseignements ainsi que la vertu de ses adeptes, soulignant que tous les adeptes de la Tarika dans tous les pays et continents du monde ont le devoir et la responsabilité de veiller à sa pérennité.

Le communiqué révèle, par ailleurs, que la filiation au Cheikh Moulay Ahmed Tijani que la bénédiction de Dieu soit sur lui, est double étant à la fois matérielle et spirituelle, précisant que la filiation matérielle concerne les fils et les petits-fils du fondateur de la Tarika Tijania, lesquels où qu'ils soient se placent sur un pied d'égalité et ne se distinguent les uns des autres comme d'ailleurs tous les croyants que par la foi et du coup, la vertu de ses descendants s'apprécie seulement en considération du respect du pacte de fidélité envers le fondateur.

Quant à la filiation spirituelle, note-t-on de même source, elle signifie que les descendants du fondateur de la Tarika Tijania se doivent d'être à la hauteur de la confiance placée en eux par les adeptes pour qu'ils représentent un modèle moral à suivre et une source de bénédiction spirituelle quoique, fait-on remarquer de même source, les adeptes de la Tarika bénéficient avant tout des bienfaits de la relation spirituelle directe avec le cheikh, laquelle est nourrie par les invocations de Dieu d'une part, et les expressions de la foi, d'autre part.

Ce communiqué appelle, par ailleurs, les descendants du Cheikh Moulay Ahmed Tijani à perpétuer ses enseignements en "incitant les gens à faire le bien et à suivre le chemin de la vertu, surtout en cette époque, tout en évitant de céder aux tentations du diable qui attire dans ses filets les polémistes et autres inconditionnels des querelles byzantines".

Les cheikhs de la Tarika Tijania, ses Moukadems et l'ensemble des adeptes de la confrérie dans le monde n'ont pas manqué d'appeler dans ce communiqué au renouvellement du pacte de fidélité avec bonne foi et à rester toujours sur la bonne voie initiée par le fondateur de la Tarika Tijaniyya, indiquant que cette voie spirituelle repose d'abord sur l'autocritique et suppose ensuite de prêcher la bonne parole en incitant les gens à suivre les préceptes du Saint Coran révélé par le Très-Haut à son messager le prophète Sidna Mohammed, Paix et Salut de Dieu soient sur lui.

Cette voie de la croyance, poursuit-on de même source, a été suivie par les premiers adeptes de la Tarika Tijania et le sera toujours par les générations qui se succèdent avec toujours le souci de promouvoir la vertu et les bonnes actions.

Et de conclure que la promotion de la vertu et du bien parmi les rangs de la Tarika Tijania est tributaire de l'adhésion à cette voie, surtout en cette époque marquée par la multiplication des tentations et des querelles religieuses.