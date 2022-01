© Copyright : DR

Kiosque360. La cour d’appel de Rabat a condamné, jeudi dernier, à perpétuité, un individu coupable d’avoir assassiné sa maîtresse et son rival à Moulay Driss Aghbal dans la province de Khémisset. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

La cour d’appel de Rabat a condamné, jeudi dernier, à la réclusion criminelle à perpétuité un individu accusé d’un double homicide avec préméditation. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (22 et 23 janvier) qu’après trois ans d’instruction et d'audience, la chambre criminelle a statué sur cette affaire qui avait secoué la province de Khémisset en 2019. C’est plus précisément dans la zone de Moulay Driss Aghbal que l’accusé, qui a des antécédents judiciaires, avait assassiné sauvagement deux jeunes amants.

Le mis en cause, qui purgeait à l’époque, une peine de prison, a appris que sa petite amie fréquentait un jeune homme et avait juré de se venger. Estimant qu’il avait été trahi, il est passé à l’acte dès sa sortie de prison en tuant les deux jeunes d’une façon atroce. Il les a d’abord épiés, pendant quelque temps, avant de les suivre pour les surprendre dans un sous-bois où ils avaient l’habitude de se retrouver. Les deux amants n’ont pas eu le temps de se défendre puisqu’il les a attaqués avec de grosses pierres avant de les achever avec une arme blanche.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que l’accusé a, par la suite, décidé de cacher les corps des victimes en les attachant au dos d’un âne pour les transporter dans une zone montagneuse où il les a enterrés. Après avoir commis ce double assassinat, il est rentré chez lui pendant un moment avant de décider de revenir sur les lieux du crime pour tenter de dissimuler toutes les traces des deux victimes.

Le meurtrier s’est ainsi débarrassé des affaires personnelles du jeune homme et de sa moto dans un ravin près d’un oued. En revenant chez lui, il s'est confié à son grand frère qui l’a convaincu de se rendre et d’avouer son double crime. Après avoir longtemps hésité, il s'est finalement rendu au centre de la gendarmerie de Tiflet où il a relaté aux enquêteurs les détails de son double crime odieux et leur a montré où il avait enterré les corps des deux victimes.