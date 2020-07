© Copyright : Le360

Kiosque360. Un frère et une sœur qui entretenaient une relation incestueuse ont été condamnés par la tribunal de première instance d’Inezgane à respectivement 5 et 2 ans de prison ferme. Le mari, qui a découvert le pot-aux-roses les a dénoncés à la gendarmerie, qui les a arrêtés en flagrant délit.

Le tribunal de première instance d’Inezgane a rendu, lundi dernier, son verdict dans une affaire sordide: une relation incestueuse qu'entretenait un frère et sa sœur. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 29 juillet au dimanche 2 août, que c’est le mari de cette dernière qui a déposé plainte contre son épouse, pour adultère. Le frère a été condamné à cinq de prison ferme et au versement d'une amende de 5000 dirhams pour "adultère" et "harcèlement sexuel envers un apparenté".

L’épouse, qui a bénéficié d’un non-lieu pour le volet de sa participation dans l’adultère, a été poursuivie pour le reste des chefs d’inculpation et a été condamnée à deux ans de prison ferme. Dans le volet civil, les co-accusés devront verser, solidairement, des dommages et intérêts de 100.000 dirhams au mari.

L’affaire a éclaté quand l’époux a porté plainte devant la gendarmerie de la commune d’Incheden dans la province de Chtouka Ait Baha. Le PV mentionne le fait qu'il accuse son épouse d'entretenir des relations sexuelles avec son propre frère.

Le mari trompé a raconté aux gendarmes qu’il avait des doutes sur la véritable relation qui unissait son épouse à son frère et qu’en les surveillant, il avait découvert qu’ils entretenaient une relation incestueuse.

Sur la base des informations livrées par le mari, un piège a été tendu au frère et à la sœur, sous la supervision du parquet. Les deux accusés ont été surpris en flagrant délit d’inceste.

Toujours selon le quotidien Assabah les deux mis en cause ont été transférés aux locaux de la gendarmerie où ils ont été placés en garde à vue.

Au cours de l’enquête préliminaire, le frère et la sœur ont avoué, spontanément et sans la moindre gêne, qu’ils entretenaient une relation sexuelle de longue date. Ils ont par la suite été déférés devant le parquet près du tribunal de première instance d’Inezgane qui la entamé des poursuites judiciaires à leur encontre.

Le procès, a débuté le 8 juillet dernier, et au terme des audiences, la cour a condamné le frère et la sœur, lundi 27 juillet dernier, à des peines de prison ferme respectivement de 5 ans et 2 ans chacun.