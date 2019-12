© Copyright : DR

Dix années de prison ferme ont été prononcés à l'encontre d'un MRE de Livourne, dans l'ouest de l'Italie. L'homme était accusé d'avoir empêché sa fille de sortir, et d'avoir tenté de l’écraser au volant de sa voiture. Sa fille avait porté plainte pour "tentative d’homicide avec préméditation".

Mustapha Hayan, 53 ans, n’a bénéficié d'aucune clémence ni de la part des juges, ni de sa fille, Miriam, 20 ans, qui n’a pas hésité, en portant plainte contre lui, à envoyer son père derrière les barreaux, après l'avoir accusé de tentative d'assassinat.

Le tribunal de Verceil, dans la région italienne du Piémont, a qualifié cet homme, un MRE installé à Livourne, de "père despote qui a réagi de manière disproportionnée lors d’une querelle avec sa fille". L'affaire a fait scandale dans le Piémont, où est installée cette famille de MRE, et les médias locaux ont abondamment rendu compte de ce procès, qui avait débuté le 15 mars 2019 et dont le jugement vient d'être prononcé au cours de la semaine précédente.

Dans sa requête devant les juges, Mustapha Hayan a affirmé avoir un comportement strict avec ses enfants, mais a contesté tout acte de violence à leur encontre.

Les magistrats ont toutefois refusé d'accorder du crédit aux déclarations de Mustapha Hayan, au chômage depuis un an, et l'ont condamné à dix ans de prison ferme. Ils ont estimé qu'il ne se maîtrisait pas et pouvait faire preuve de comportements injustifiés face à d'autres comportements, somme toute banals.

Le jugement a été qualifié de "trop sévère" par les avocats de Mustapha Hayan, qui avaient demandé son acquittement ou la requalification du chef d’inculpation en "blessures volontaires".