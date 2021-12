© Copyright : Le360 : DR

Kiosque360. Les gendarmes d’Asni ont arrêté une femme qui a, en compagnie de deux complices, séquestré et torturé un homme en lui coupant une oreille pour l’obliger à l’épouser. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Massae.

Les gendarmes d’Asni, dans la province d’El Haouz, ont réussi, le mardi 14 décembre, à libérer un homme qui était séquestré par une femme et deux de ses complices. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du jeudi 16 décembre, que les trois kidnappeurs ont été arrêtés. La victime a été violemment torturée par ses bourreaux qui nt poussé le cynisme jusqu’à lui couper une oreille.

L’accusée a commis ces actes criminels gravissimes de séquestration et de torture pour contraindre la victime à l’épouser. L’homme a réussi à contacter les gendarmes pour les infomer qu’il a été kidnappé et séquestré par une femme et ses deux hommes de main.

Le quotidien Al Massae indique qu’une fois interpellée, la mise en cause a reconnu les faits et a révélé aux enquêteurs l’identité de ses deux complices. Une opération de ratissage effectuée par les gendarmes dans les zones environnantes a permis de les surprendre cachés dans une grotte dans le douar de Taourirt. Après pointage dans les fichiers de la gendarmerie, il s'est avéré que les deux suspects faisaient l’objet d’un avis de recherche à l’échelle nationale pour vols, coups et blessures. Les trois accusés ont été déférés devant le parquet général qui les a poursuivis, en état d’arrestation, pour sequestraton et torture.