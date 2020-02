© Copyright : DR

Kiosque360. L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) vient de mettre en garde contre des producteurs d’aliments qui opèrent dans l’illégalité. Un chiffre qui fait froid dans le dos en ce sens: sur 882 abattoirs au Maroc, 8 seulement sont homologués!

Ce sont des milliers d’industriels et autres producteurs de produits alimentaires qui travaillent sans la moindre autorisation ni homologation, ni contrôle, selon l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Plus exactement, elles seraient quelque 5100 unités de production alimentaire qui opèrent en toute illégalité au Maroc, selon les chiffres rapportés par le quotidien Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 7 février.

Ces chiffres ont été en fait divulgués par les services de l’ONSSA en réponse au récent rapport de la Cour des comptes l’accusant de ne pas faire correctement son travail, en tout cas pas proportionnellement aux importants moyens financiers mis à sa disposition. Devant une commission parlementaire, les dirigeants de l’ONSSA ont affirmé que plusieurs produits ont été auscultés et déclarés comme peu conformes aux standards, au moment où leurs producteurs ont été mis en garde et appelés à se conformer à la loi, au plus tard, avant le mois de juin 2020. D’ici là, l’ONSSA travaille sur des numéros et labels pour tous les produits alimentaires que les industriels homologués seront tenus d’apposer sen série sur leurs produits.

Dans son rapport-réponse, l’ONSSA rapporte que 7565 unités de production alimentaires ainsi que leurs moyens de transport sont aujourd’hui homologués au Maroc. 1175 autorisations sanitaires ont été délivrées par l’ONSSA à ces unités en 2019, alors que 40 d’entre elles ont vu leurs autorisations suspendues contre des retraits purs et simples d’autorisations sanitaires à 80 unités.

En réponse aux griefs de la Cour des comptes sur le contrôle insuffisant des abattoirs avicoles, l’ONSSA a précisé que pour la seule année 2018, 2611 unités avicoles (élevage, abattoir…), ont été contrôlées à travers tout leur process de production, ce qui a permis la suspension de 131 autorisations et le retrait de 41 autres.

Concernant l’usage des pesticides, dont de fortes quantités ont découvertes dans la menthe locale, l’ONSSA a expliqué qu’effectivement, ce taux de pesticides a atteint, sur la base des contrôles effectués, un pic de 85%, et qu’il a depuis régressé pour se situer à un taux tolérable de 40% suite aux campagnes de sensibilisation des producteurs. Ce qui n’a pas empêché l’ONSSA de détruire 125 tonnes de menthe en 2019, soit 13,25 hectares de terres cultivées en cette matière.

Enfin, en ce qui concerne les viandes rouges, l’ONSSA a affirmé que sur les 882 abattoirs du royaume (5 pour le secteur privé, 184 municipaux et 693 ruraux), seuls 8, produisant annuellement 115 tonnes de viande, sont homologués comme conformes aux normes sanitaires.