Les travaux de rénovation de l'hôtel Lincoln, établissement de la métropole qui date du début du siècle dernier, ont commencé en août 2021. Enveloppe requise, pour cette réfection de fond en comble: 330 millions de dirhams.

L’Hôtel Lincoln, qui fait partie de l’identité et l’histoire de Casablanca, devrait rouvrir ses portes en 2025. Quatre années de travaux seront donc nécessaires, alors que ceux de confortement des façades ont débuté voici bientôt quatre mois, en août 2021. Les gros œuvres, doivent quant à eux être lancés dès septembre 2022.

Construit entre 1916 et 1918 par l'architecte Hubert Bride, l’Hôtel Lincoln s'est longtemps distingué, au milieu du boulevard Mohammed V par sa taille et son riche décor néo-mauresque. La réhabilitation de ce bâtiment, emblématique de Casablanca, sera axée sur la ré-imagination de cet établissement touristique.

Des techniques innovantes et à la pointe de la technologie seront donc utilisées pour le maintien et la sauvegarde de la façade existante, classée au patrimoine historique national en 2000. Elles permettront de conserver l’alignement de l’hôtel sur les trois rues, et de recréer le principe de patio initial, soit deux cours extérieures, en relation avec celles du voisinage. Il est également question de restaurer tous les tympans, colonnes, structures, enduits et modénatures, afin de revenir à l’état d’origine de l’édifice.

D’une surface au plancher de 13.500 m², cet hôtel 5 étoiles, qui sera géré par Radisson Collection et dont les travaux de réhabilitation sont menés par le groupe Réalités, prévoit 120 chambres et des suites réparties sur trois niveaux. Le nouveau bâtiment proposera également deux restaurants, deux bars, un salon de thé, un espace de coworking, des espaces de séminaires modulables, un rooftop, un spa et un parking couvert sur deux niveaux de sous-sols.

L’aménagement et la décoration des espaces intérieurs s’articulent autour de l’idée de la modernité marocaine, dont Casablanca est à l'évidence l'exemple le plus probant. Les intérieurs seront donc construits sur la juxtaposition de matériaux locaux traditionnels, mettant à l’honneur les matières naturelles (terre cuite, travail du bois, terrazzo, zelliges, etc.), ainsi que le savoir-faire des artisans marocains et de leur réinterprétation contemporaine, alliés au confort qu'apportent les technologies actuelles.