Kiosque360. Le Haut-commissariat au plan (HCP) révèle les principales caractéristiques du marché de l’emploi au Maroc. Zoom sur les statistiques de la population active du Royaume. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Dans sa dernière note d’information, le Haut-commissariat au plan (HCP) révèle les principales caractéristiques du marché de l’emploi au Maroc. L’institution dirigée par Ahmed Lahlimi Alami livre également des statistiques sur la population active dans le Royaume. L’une d’elles retient particulièrement l’attention du quotidien Assabah dans sa livraison du 2 mars: en 2021, un peu plus de la moitié (52,9%) des actifs occupés n’avaient aucun diplôme.

Selon le HCP, 31,2% des actifs occupés ont un diplôme de niveau moyen, tandis que 15,9% disposent d’un diplôme de niveau supérieur. Une donnée qui varie selon le secteur d’activité, comme le montrent les chiffres de l’institution: la part des actifs occupés ayant un diplôme supérieur est de 27,8% dans les services, contre 16,8% dans l’industrie et seulement 6,6% dans les BTP.

La note d’information du HCP relève par ailleurs que la population en âge d’activité (15 ans et plus) compte aujourd'hui 27.127.000 personnes. Parmi elles, seules 12.280.000 sont actives (10.772.000 pourvues d’un emploi et 1.508.000 au chômage) et 14.847.000 sont en dehors du marché du travail. Dans le détail, 42,1% des actifs occupés sont des ruraux et 22,3% sont des femmes. Les jeunes âgés de 15 à 34 ans représentent 34,8%, les 15-24 ans 8,9% et les 25-34 ans 26,9%.

Toujours selon le HCP, le secteur des services est le premier pourvoyeur d’emploi, avec 45,8% des actifs occupés, dont 33,5% exercent dans la branche du commerce. Le secteur de l’Agriculture, des forêts et de la pêche arrive en deuxième position à raison de 31,2%. Autre donnée chiffrée de l’institution: 51,8% des actifs occupés sont des salariés, 29,6% des indépendants, 13,7% des aides familiales. Seuls 2,2% sont des employeurs.

Parmi les constats dressés par le HCP, les emplois exercés au Maroc restent "peu qualifiés, faiblement protégés et organisés". Si plus de la moitié des actifs occupés n’ont aucun diplôme, 10,5% d’entre eux occupent un emploi occasionnel ou saisonnier, tandis que 14% exercent un emploi non rémunéré.