La commune rurale d’Ifrane de l’Anti-Atlas, dans la région de Guelmim-Oued Noun, va se doter d’une station d’épuration des eaux usées (STEP). Une partie des eaux produites par cette infrastructure sera destinée à l’arrosage des espaces verts et des arbres.

La direction régionale Guelmim-Oued Noun de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable-Branche eau (ONEE) a lancé un appel d’offres pour la construction d’une station d’épuration des eaux usées (STEP) et d’une station de relevage dans le centre d’Ifrane de l’Anti-Atlas.

La réalisation de cette STEP s’inscrit dans le cadre du projet d’assainissement liquide lancé par l’ONEE dans le but de protéger l’environnement et d’améliorer les conditions sanitaires de la population d’Ifrane de l’Anti-Atlas. En plus de la STEP, ce projet d’assainissement porte sur la réalisation d’un réseau d’assainissement liquide et d'une ligne électrique.

Le coût estimé pour la réalisation des futures STEP et station de relevage s’élève à 12,9 millions de dirhams, indique le cahier des clauses techniques particulières du projet, consulté par Le360.

Ces ouvrages, qui devraient entrer en service en 2025, sont conçus et dimensionnés pour traiter les débits et charges polluantes des eaux usées domestiques d’Ifrane de l'Anti-Atlas jusqu’en 2035.

Le procédé d’épuration retenu est le lagunage aéré complètement ou partiellement mélangé. Dès sa mise en service, la STEP aura une capacité de traitement des flux de matières polluantes rejetées par jour et par habitant de 5.288 équivalent-habitant, et atteindra une capacité de 5.841 équivalent-habitant en 2035, lit-on dans le même document.

La future STEP d’Ifrane de l'Anti-Atlas sera également équipée d’un système d’arrosage pour les espaces verts et les arbres. La conduite de rejet de la STEP disposera, elle, de deux sorties: la première mènera vers la bâche de la station d’arrosage et la deuxième permettra le rejet des eaux épurées vers la chaâba de l’Oued Ifrane.