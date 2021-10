© Copyright : DR

Kiosque360. Des milliers de Marocains participent chaque année au Programme de Loterie de visa (visa lottery) d’immigration aux Etats-Unis. Cette année, ils sont également des milliers qui tentent leur chance.

L’opportunité d'immigration aux Etats-Unis d’Amérique ouverte par la loterie carte verte connue sous le nom de «Diversity Immigrant Visa program» attire des milliers de Marocains. Chaque année, ils se bousculent au portillon de cette loterie aléatoire dans l’espoir d’être sélectionnés, d’autant plus que les conditions exigées se limitent uniquement à l’obtention du baccalauréat.

De plus, la sélection est effectuée par l’ordinateur suivant des critères définis par les autorités américaines, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 28 octobre. Depuis quelques jours, indiquent les sources du quotidien, ces inscriptions au programme de Loterie de visa (visa lottery) d'immigration aux États-Unis, qui se poursuivent jusqu'à la première semaine du mois de novembre prochain, attirent plusieurs Marocains et créent des activités pour les laboratoires de photos.

En effet, parmi les conditions figure la présentation de photos d’identité récentes et professionnelles. Une aubaine pour les laboratoires de photos, font savoir des jeunes rencontrés par le quotidien. Dans des déclarations au journal, ces jeunes considèrent «ce système d’immigration équitable». « C’est la troisième fois que je tente ma chance. L’opération ne me demande que vingt dirhams que je verse au laboratoire pour obtenir la photo d’identité», confie un jeune au quotidien.

Jeunes et moins jeunes s’inscrivent et tentent leur chance de débarquer au pays de l’Oncle Sam et obtenir la Green Card ou «carte verte». Le dernier tirage a choisi 6000 Marocains, rappellent les sources du quotidien. Et d’ajouter que cette Green Card n’est autre qu’un document d’identification des citoyens non américains, émis par le département d’État américain.

Ce document donne le droit de résider de manière permanente aux États-Unis d’Amérique, d’exercer une activité professionnelle ou d’étudier en bénéficiant jusqu’à 75% des frais de scolarité universitaires. De même, la Green Card, qui donne également le droit à des crédits à un taux préférentiel, est aussi le sésame qui permet aux bénéficiaires d’obtenir la nationalité américaine.