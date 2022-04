© Copyright : DR

Kiosque360. Les services des douanes viennent de déposer un recours auprès du tribunal réclamant 300 millions de dirhams au propriétaire du café «La Crème» et qui était la vraie cible de la fusillade de novembre 2017. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdat Al Maghribia.

Du nouveau dans l’affaire de la fusillade du Café «La Crème» à Marrakech qui avait coûté la vie à un jeune étudiant en médecine. Les services de la douane exigent plus de 300 millions de dirhams aux propriétaires du café et qui était la principale cible de cette tentative d’assassinat.

C’est Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte ce nouveau détail dans son numéro du lundi 18 avril, expliquant que l’Administration des douanes et des impôts indirects (ADII) a déposé un recours auprès de la chambre criminelle du tribunal d’appel de Marrakech, sollicitant un jugement en sa faveur pour récupérer la somme précitée.

Comme le souligne le journal, les services de la douane avaient déjà procédé à la saisie de certains biens du propriétaire, dont trois villas sises à Marrakech, deux appartements à Casablanca et Tanger ainsi que des actions dans des sociétés privées. A cela s'ajoutent d’autres saisies ordonnées directement par la justice, dont six véhicules de luxe.

Pour rappel, le propriétaire du Café «La Crème» fait partie des personnes déjà condamnées dans le cadre du procès de cette fusillade qui a secoué la ville ocre le soir du 2 novembre 2017. Ce jour-là, deux tueurs à gages mandatés pour éliminer le propriétaire du café avaient ouvert le feu dans l’établissement, causant la mort d’un jeune homme se trouvant sur place.

Par la suite, il a été révélé que le propriétaire était impliqué dans le crime organisé, notamment au Pays-Bas et que la tentative de son assassinat était finalement un règlement de comptes.

Le procès en appel de cette affaire se poursuit toujopurs. D’ailleurs, selon Al Ahdath Al Maghribia, on en est actuellement à la 32e audience. La prochaine est prévue le 26 avril courant, après le report de la précédente audience après l’éclatement d’un conflit entre la défense et l’accusation et qui a empêché le déroulement normal de la séance.