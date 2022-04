© Copyright : mohamed Elkho-Le360

La Brigade nationale de la police judiciaire a déféré, samedi 2 avril, devant le parquet général compétent près la Cour d’appel de Casablanca, huit individus, dont le propriétaire d’une clinique privée, accusés d’escroquerie, faux et usage de faux, ainsi que de fraudes aux soins médicaux.

Les premiers éléments des investigations menées par la BNPJ révèlent que les personnes arrêtées sont impliquées dans la constitution d’une bande criminelle visant à collecter frauduleusement des sommes d’argent émanant de bienfaiteurs, et destinées à couvrir les charges de soins médicaux de personnes et familles se trouvant dans le besoin et hospitalisées dans cette même clinique, où la majorité des individus qui ont été arrêtés travaillaient.

Les présumés coupables sont également soupçonnées de sur-facturation et de fausses prescriptions, dont le seul de but était faire monter à tout prix les frais des soins.

Parmi les principaux accusés, figure une femme qui, indiquent les recherches et enquêtes approfondies de la BNPJ, se chargeait de nouer contact avec des patients sans ressources, et prétendait pouvoir leur venir en aide. Elle les prenait par la suite en photos, qu’elles exploitait dans des campagnes de collecte de dons, de fausses factures et de bilans médicaux falsifiés.

Cinq parmi ces personnes vont comparaître en état d’arrestation, les trois autres en état de liberté. Affaire à suivre.