© Copyright : Brahim Mousaaid /Le360

VidéoLa Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales fait un travail louable en faveur de ses 475.000 adhérents dont près du quart a pu acquérir un logement principal à travers les divers mécanismes mis en place par cette institution.

Près d’un enseignant sur quatre est désormais propriétaire d’un logement grâce aux différents programmes initiés par la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales a fait savoir Youssef Bekkali, président depuis 2018 de cette Fondation.

Dans un entretien avec Le360, au lendemain du Conseil d’administration de la Fondation au titre du premier semestre de 2022, Youssef Bekkali a indiqué que le total des enseignants et enseignantes membres de Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales représente plus de 55 % du nombre global des fonctionnaires de l’Etat.

Lors du Conseil d’administration du 15 septembre à Rabat, le plan stratégique 2018-2028, présenté par la Fondation devant Sa Majesté, a été examiné. Les réalisations du 1er semestre 2022 ont également été passées en revue.

«Comme attendu, le bilan a été conforme à nos prévisions car nos prestations majeures, qui sont le logement et la santé, ont connu le même engouement qu’elles connaissent depuis la création de la Fondation et de la mise en place d’un des programmes de logement dit Imtilak lancé en 2019» s’est réjoui son président.

Ce programme a pour «objectif de loger 100.000 enseignants et enseignantes. Nous en avons déjà atteint le nombre de 26.000. Cela signifie que plus du quart de notre objectif a été atteint en moins de trois ans».

La fondation a accordé des crédits de logements pour un total de 130.000 adhérents à travers divers mécanismes mis en place par la fondation, soit le cinquième des adhérents.

En ce qui concerne la santé, a dit le président, au cours du premier semestre 2022 quelques «130.000 dossiers ont été traités pour un remboursement d’environ 83.000 millions de dirhams».

Dans ce chapitre de la santé, il a été «fait appel au fonds de secours pour, notamment traiter le cas d’un enfant dont l’état va nécessiter une greffe de la moelle osseuse pour un montant de 245.000 euros» a précisé le président.

Après le logement et la santé, le Conseil, poursuit Youssef Bekkali, a débattu du nouveau programme dit «Yassir» qui s’articule autour des crédits sociaux d’une valeur de 20.000 et 30.000 dirhams accordés à un taux zéro pour cent. «Aujourd’hui, nous avons enregistré, en moins de six mois, plus de 30.000 demandes, l’objectif étant d’accorder 40.000 crédits par an».

Le président par ailleurs indiqué que la Fondation a relevé à 40%, au lieu de 30%, le taux de subvention accordée à l’achat de billets de train. «Nous avons fait de même pour le transport routier avec l’opérateur Supratour».

Le nombre de voyageurs de la famille des enseignants a atteint «chaque année 1,5 million de personnes ce qui a encouragé amplement le tourisme local. Pour les centres d’estivage de la Fondation, à Marrakech, El Jadida, Ifrane et à Agadir «le taux de remplissage a été de 100% durant cet été» s’est-il félicité. Outre le soutien aux enseignants pour le pèlerinage à la Mecque, le Conseil s’est également arrêté sur le programme novateur qui intéresse la construction des centres de santé et de soins.

Lors de ce 2ème semestre de l’année en cours, l’attention sera accordée à la construction d’un hôpital de 200 lits à Agadir et d’un autre de 80 lits à Oujda, début 2023. Selon Youssef Bekkali, «quatre autres terrains répartis à travers le royaume font l’objet d’une opération d’acquisition, à Laâyoune, à Safi, à Kénitra et à Tanger pour la construction d’hôpitaux».

Il faut souligner, a rappelé le patron de cette Fondation «que nous avons présenté une lettre au souverain dans laquelle la Fondation s’est engagée à édifier des centres de soins pour un montant global de 3 milliards de dirhams avec 4 hôpitaux de 200 lits et de 18 autres de petite et moyennes tailles». Il s’agit d’un énorme chantier qui a commencé et «nous espérons être au rendez-vous vers 2025 pour Agadir et Oujda» a conclu Youssef Bekkali.

.