Kiosque360. Les habitants de certains quartiers de Fnideq ont décidé de collecter de l’argent pour raccorder leurs maisons au réseau d’assainissement après avoir longtemps souffert de fuites d’eaux usées provenant des fosses septiques. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Les habitants de plusieurs quartiers de Fnideq ont, durant cette semaine, collecté de l’argent pour exécuter les travaux de raccordement de leurs maisons au réseau d’assainissement liquide. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du 22 juillet, que ces habitants rejetaient les eaux usées dans des fosses septiques aménagées il y a quelques années comme solution provisoire. Cette initiative a été prise après l’envoi par les habitants de nombreuses réclamations aux différents services concernés sans que les responsables ne leur fournissent de réponses claires.

Les travaux de raccordement ont effectivement commencé, mardi dernier, avec la contribution financière des habitants. Il faut rappeler que ces quartiers disposent d’autorisations fournies par l’Agence urbaine de Tétouan et du service d’urbanisme de la préfecture de M’diq ainsi que du permis d’habiter délivré par le président de la commune alors dirigée par le PJD. Or, indiquent des sources autorisées, ces travaux devaient être exécutés il y a plusieurs années et ce avant même la délivrance du permis de construire, conformément aux règles d’urbanisme et à la loi organique n° 113-14 relative aux communes.

Le quotidien Al Akhbar souligne que cette solution de rechange survient après de multiples réclamations restées sans suite. Les responsables de la commune n’ont même pas tenu compte du calvaire que subissaient les habitants en raison des fuites d’eaux usées. Le président de la commune avait effectué, en compagnie des conseillers, une visite dans ces quartiers marginalisés et avait promis de prendre des mesures d’urgence pour remédier à cette situation. Mais rien ne s’est passé malgré les risques sanitaires encourus par ces habitants, aggravés par la hausse des températures.