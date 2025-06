Fierté universitaire: cinq établissements marocains au top 2.000 mondial

Depuis 2012, le Center for World University Rankings (CWUR) publie le seul classement académique mondial fondé exclusivement sur des indicateurs objectifs. Il évalue la qualité de l’enseignement, l’employabilité des diplômés, l’excellence du corps professoral et la performance en recherche, sans recourir ni à des enquêtes ni aux données fournies par les universités elles-mêmes.

Initialement lancé dans le gouvernorat de Djeddah, en Arabie saoudite, pour établir un classement des 100 meilleures universités mondiales, ce projet s’est progressivement élargi. En 2014, le classement a été étendu à 1 000 établissements, puis à 2 000 en 2019, sur un total d’environ 21 000 universités à travers le monde. Il constitue aujourd’hui le plus vaste classement académique mondial.

Le classement au titre de l’année 2025 est dominé par les États-Unis qui en décrochent les trois premières places, avec dans l’ordre des meilleurs établissements: l’Université de Harvard, l’Institut de Technologie du Massachusetts et l’Université de Stanford.

Le Top 10 inclut également l’Université de Cambridge et l’Université d’Oxford au Royaume-Uni, puis les universités américaines de Princeton, de Pennsylvanie, Columbia, Yale et enfin de Chicago.

Les États-Unis comptent ainsi huit établissements dans le top 10 et sont le deuxième pays le plus représenté dans le top 2000 avec 319 universités. À noter, en parallèle, que Harvard, Stanford et le MIT sont les universités les plus citées au monde, et que toutes les institutions de l’Ivy League figurent dans le top 75 cette année.

En Chine, le nombre d’universités dans le top 2000 s’élève désormais à 346, et toutes les institutions de la C9 League progressent cette année. Le Japon, mené par l’Université de Tokyo à la 13ème place, compte, quant à lui, 107 établissements dans le top 2000.

Le Maroc figure également dans ce classement avec cinq établissements: l’Université Mohammed V de Rabat (992ème), l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (1128ème), l’Université Hassan II de Casablanca (1154ème), l’Université Mohammed premier d’Oujda (1357ème), et enfin l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (1901ème). Le Maroc compte un établissement de plus dans le classement en comparaison avec 2024 avec l’entrée cette année de L’université Sidi Mohamed Ben Abdellah.

L’amélioration est d’autant plus nette qu’en 2023, seules les Universités Mohammed V et Hassan II figuraient dans le classement.

Deux autres pays du Nord de l’Afrique se trouvent également dans le classement: la Tunisie avec cinq universités positionnées entre la 975ème place et la 1941ème ainsi que l’Egypte qui se positionne à la 517ème place avec l’Université du Caire.