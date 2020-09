© Copyright : DR

L’opération «Mains propres», initiée par la DGSN, se poursuit au Maroc. La police vient d’annoncer la saisie, à Fès, de 74.505 bouteilles d’alcool écoulé de manière illégale. Les détails.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), cette saisie, effectuée par la Brigade régionale de la police judiciaire (BRPJ, antenne de la BNPJ), a permis de mettre la main sur quelque 74.505 bouteilles d’alcool.

Cette saisie a eu lieu dans un dépôt sis dans la zone industrielle de Aïn Chkef dans la banlieue de Fès.

La DGSN, qui affirme avoir relevé plusieurs contraventions relatives aux réglementations nationales (teneur en alcool et quantité, notamment), indique que deux individus ont été interpellés. Âgés respectivement de 51 et de 41 ans, les deux individus ont été mis à la disposition des enquêteurs et sous la supervision du parquet compétent.

Quant à la marchandise saisie, elle a été transférée à l’Office national de la sécurité sanitaire des aliments (ONSSA) pour y être analysée.