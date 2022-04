© Copyright : DR

Kiosque360. Un individu s’est introduit par effraction, jeudi dernier, dans le mausolée Moulay Idriss où il a saccagé les objets qui s’y trouvaient ainsi que des cadres contenant des versets coraniques qui étaient accrochés au mur. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Massae.

La profanation du mausolée Moulay Idriss, jeudi dernier, par un inconnu a provoqué une mobilisation, tous azimuts, des autorités locales et des services de police de la capitale spirituelle, Fès. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du week-end (16 et 17 avril), qu’une équipe de la police s’est déplacée sur les lieux après avoir été alertée par le conservateur du mausolée. Après avoir procédé aux constatations d'usage et évalué les dégâts causés par cette intrusion inexpliquée, les policiers ont diligenté une enquête pour déterminer l’identité du profanateur.

Les enquêteurs ont rapidement eu recours aux caméras de surveillance installées dans le mausolée. Le visionnage des vidéos a, en effet, montré le suspect en train de défoncer la porte du mausolée en profitant de l’absence des passants au moment de la rupture du jeûne. Quand il s’est engouffré à l’intérieur de la zaouïa, il a commencé à saccager tous les objets ainsi que des cadres contenant des versets coraniques qui étaient accrochés au mur.

Le quotidien Al Massae rapporte que le gardien du mausolée, un homme agé, n’a pas pu se confronter au profanateur quand il s’est attaqué à ce sanctuaire. L’homme s’est empressé d’aviser le conservateur de la zaouïa qui, à son tour, a alerté la police avant de rejoindre le mausolée pour constater les dégâts et porter plainte contre le profanateur. Les services de police ont ouvert une enquête d’urgence pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette profanation inédite. Les investigations des enquêteurs vont bon train pour déterminer l’identité du suspect en se basant sur les images capturées par les caméras installées dans le mausolée.