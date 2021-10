© Copyright : DR

La Brigade nationale de la police judiciaire a déféré dimanche devant le parquet compétent à Fès onze individus âgés entre 29 et 45 ans, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s'activant dans le trafic de drogue, la menace, l'extorsion de fonds et l'atteinte aux biens publics et privés.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les membres de ce réseau criminel, interpellés en concertation avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), se livraient à l'extorsion de commerçants, et au trafic de drogue, l'occupation du domaine public et l'exploitation illégale et par la force de bien immobiliers.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie en possession des suspects, à Fès et dans sa périphérie, de quantités de hachisch, de cocaïne et de psychotropes, ainsi que des armes blanches, d'un bâton, un véhicule tout-terrain, et de sommes d'argent en monnaie nationale et en devises étrangères soupçonnées provenir de leurs activités criminelles, indique le communiqué.

Les prévenus sont actuellement en garde à vue ,à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d'en définir les ramifications éventuelles. Ils seront par la suite d'être déférés devant la justice, ajoute la DGSN.

Le démantèlement de ce réseau criminel intervient dans le cadre des opérations continues menées à Fès pour lutter contre le crime organisé dans la ville, et qui ont permis l'interpellation de 152 individus au total, tous impliqués dans des affaires de trafic de drogue, d'enlèvement, d'extorsion de fonds et de vols avec violence. Tous ont été déférés devant la justice, conclut le communiqué.