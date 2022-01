© Copyright : Le360 (capture image vidéo)

Kiosque360. Les barrières installées autour des passages piétons sur un boulevard à Fès pour lutter contre le phénomène des marchands ambulants ont provoqué un tollé général chez les habitants. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Massae.

Récemment, les autorités locales de Fès ont installé des barrières autour des passages piétons sur le boulevard "Route de Séfrou" pour lutter contre la prolifération des marchands ambulants. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du jeudi 6 janvier, que cette opération a provoqué un tollé général et suscité le mécontentent de la population.

Cette décision a été abondement commentée sur la toile par les internautes qui l’ont considérée comme inefficace et inutile. Selon ces derniers, "le recours à la clôture du passage piétonnier démontre la faiblesse de la gestion de la ville par les dirigeants locaux car l’installation des barrières ternit son image et affecte l’esthétique de ce boulevard". Et d'ajouter "ces travaux inutiles constituent une dilapidation de l’argent public et une atteinte à la dignité des habitants".

Le quotidien Al Massae rapporte que cette décision est autant plus superflue qu’elle n’a aucunement réduit le phénomène des marchands ambulants et des Ferrachas. Bien au contraire, elle n’a fait que l’amplifier puisque ces derniers ont profité de ces barrières pour y exposer leurs marchandises transformant ainsi le boulevard en un souk. Les mêmes sources ont appelé les responsables locaux à enlever ces barrières de ces passages réservés aux piétons et de trouver une solution alternative pour lutter contre les marchands ambulants.

Le maire de la ville ainsi que le président de l’arrondissement Saiss ont refusé de donner une déclaration sur ce sujet en se contentant de dire que ce n’est pas la commune qui a installé ces barrières. Une façon pour les deux élus locaux de signifier indirectement que ce sont les autorités locales qui sont derrière cette action qui a suscité autant de critiques.