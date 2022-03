© Copyright : DR

Kiosque360. Les services de police de Fès ont interpellé, dernièrement, un individu qui arnaquait les compagnies d’assurance en déclarant de faux accidents de circulation. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Massae.

Les services de sécurité de Fès ont arrêté, dernièrement, un individu soupçonné d’être impliqué dans une affaire de déclaration de faux accidents de la circulation dans le but d’arnaquer les compagnies d’assurance. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du week-end ( 26 et 27 mars) que le prévenu a un casier judiciaire bien rempli et faisait l’objet d’un avis de recherche, à l’échelle nationale, pour les mêmes motifs.

Les enquêteurs ont découvert le pot aux roses au cours de son audition ainsi que de celle d’une bande criminelle, qui a été démantelée dernièrement, dont les membres ont été présentés devant la justice. Des sources proches de l’enquête indiquent que ce n’est pas la première fois que des accidents fictifs sont déclarés dans la wilaya de Fès puisque, durant les derniers mois, 65 individus impliqués dans cette même manigance ont été déférés devant la justice.

Le quotidien Al Massae rapporte que le mis en cause a été soumis à une enquête judiciaire approfondie sous la supervision du parquet général compétent en attendant d’être présenté devant la justice. Les investigations suivent son cours pour déterminer tous les accidents fictifs déclarés par le suspect ainsi que le montant des sommes perçues indument auprès des compagnies d’assurance. En parallèle, les enquêteurs recherchent activement les complices impliqués dans cette nouvelle technique d’arnaque qui prolifère dans la région de Fès.