Kiosque360. Pour rejoindre clandestinement l’autre rive, deux mineurs ont forcé un coffre-fort pour s’emparer de l'argent liquide enfermé à l'intérieur et assurer le budget de leur aventure. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Al Massae.

La brigade de gendarmerie royale de Moulay Yacoub a pu élucider l’énigme de la disparition d’un coffre-fort contenant une somme de 31.000 dirhams, ainsi que des bijoux, dans une résidence sise à Arssat Zaytoune, dans le quartier de Aïn Chkaf à Fès. En effet, les investigations menées par les éléments de la brigade de gendarmerie les ont rapidement conduits à identifier les auteurs de ce cambriolage, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition du jeudi 9 décembre.

Il s’agit de deux mineurs âgés de moins de quinze ans, dont l’un serait proche du propriétaire du coffre-fort disparu. Ils ont été interpellés dans la ville de Taza alors qu’ils étaient à bord d’un autocar en direction de Nador, dans l'espoir de regagner clandestinement l’autre rive. Après leur arrestation, indiquent les sources du quotidien, les enquêteurs ont pu récupérer l’argent volé, dont les mis en cause n’avaient prélevé qu’une petite somme.

De même, les bijoux ont été retrouvés dans un terrain vague où ils avaient réussi à forcer le coffre-fort, précisent les mêmes sources. Cette affaire, rappelle le quotidien, a éclaté samedi dernier lorsque les éléments de la gendarmerie royale ont reçu une plainte du propriétaire de la résidence cambriolée. Dans sa plainte, la victime a signalé que le vol du coffre-fort coïncidait avec la disparition du neveu de son épouse, qui vivait avec eux.

C’est cette indication, poursuit le quotidien, qui a permis aux enquêteurs d’élucider cette affaire, en multipliant les recherches pour enfin arrêter le mis en cause et son complice au niveau d’un barrage de gendarmerie dans la province de Taza. Après la période de garde à vue, les deux mineurs ont été déférés mardi dernier devant le parquet compétent qui a décidé de les libérer sur la base du désistement du plaignant, qui a récupéré son argent et ses bijoux grâce à l’intervention efficace des éléments de la gendarmerie royale, ajoute enfin le quotidien.