Le procès de 27 personnes impliquées dans une affaire de falsification de diplômes se poursuivra ce jeudi à la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca. Ces personnes, qui ont été arrêtées et écrouées, suite au démantèlement d’un réseau de trafic de faux diplômes (masters, licences et certificats professionnels), ont été poursuivies, chacune en ce qui la concerne, pour «constitution d’une bande criminelle, faux et usage de faux, falsification de cachets, de diplômes et de certificats académiques dans différentes disciplines, falsification de documents administratifs, complicité et autres chefs d’accusation».

C’est ce qui a été retenu contre les mis en cause après l’achèvement de l’enquête approfondie qui a été menée par le juge d’instruction près la Cour d’appel de Casablanca, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 22 décembre.

Le procès des 27 accusés est intervenu après la condamnation de six autres personnes impliquées dans le même réseau de trafic de diplômes. Les 27 accusés étaient en détention provisoire à la disposition de l’enquête menée par le juge d’instruction, indiquent les sources du quotidien. Les six premiers ont été condamnés à des peines de réclusion criminelle, allant de six mois à trois ans de prison ferme.

Les 27 autres seront dans le box des accusés à partir de ce jeudi, suite au report de l’audience du mardi pour permettre la défense des accusés de consulter le dossier de l’affaire, précisent les sources du quotidien.

Cette affaire, rappelle le quotidien, a éclaté suite au démantèlement par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) d’un réseau de trafic de diplômes, composé de plusieurs personnes dont un employé dans une université privée à Rabat. Cet employé, rappellent les sources du quotidien, avait mis à profit sa fonction de gestionnaire du fonds de documents, servant à la délivrance des diplômes, pour falsifier les diplômes et les certificats académiques en échange de sommes d'argent variables, au profit de clients avec lesquels la bande criminelle communiquait via les réseaux sociaux ou les applications de messagerie instantanée.